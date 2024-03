O ‘Café com Negócios, patrocinado pelo Grupo RCN de Comunicação e o Centro de Idiomas Influx, realizado nesta sexta-feira (8), mais uma edição. O evento dessa vez comandado por mulheres recebeu as empresárias Erika Soler e Leda Garcia para um bate papo muito interessante e claro homenagear a toda as mulheres.

