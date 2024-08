3 tendências dos anos 80 que seguem na moda

Com o remaking de séries e filmes, a inspiração de sonoridades da época na música e, é claro, as tendências de moda, é nítido que os anos 1980 se tornaram uma das décadas mais importantes para a cultura mundial. E quando falamos de moda, isso parece ser ainda mais forte. Isso porque seu espírito audacioso e vibrante segue reverberando nas tendências.

Confira agora 3 tendências que seguem fortes até hoje!

Botas de cowboy

Um dos modelos de botas preferidos do inverno na atualidade, as botas de cowboy (ou botas western), eram um calçado requisitado entre os fashionistas que viveram ao máximo os anos 1980, combinando o par com vestidos longos para eventos noturnos e, é claro, peças com detalhes bufantes - afinal, a máxima da época era o mais é mais.

Ombros marcados

As ombreiras são, com certeza, uma das tendências mais famosas dos anos 1980. Polêmicas, elas seguem aparecendo em diversas peças, como vestidos e, principalmente, blazers e jaquetas de couro oversized, outra grande característica das modelagens da década.

Vestidos de renda

Uma das tendências favoritas de Bianca Jagger, musa dos anos 1980, os vestidos de renda são um clássico indiscutível na moda. Seja para o dia-a-dia, ou em um look formal, o modelo, pra lá de romântico, é relançado por marcas com frequência, principalmente na época de verão, e é um garimpo garantido nos brechós.

