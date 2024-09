4 cores que serão tendência segundo a Semana de Moda de Nova York

A Semana de Moda de Nova York, encerrada na quarta-feira (11), deu início ao calendário do "fashion month", que ajudará a definir as cores para o verão de 2025. Até o momento, as passarelas têm sido marcadas por tons sólidos e básicos, como preto e branco, influenciadas pelo "quiet luxury" e a moda dos anos 90. No entanto, esta temporada traz uma consolidação de tonalidades mais dinâmicas, como o amarelo manteiga.

Vermelho vibrante

O vermelho seguirá como um dos destaques do guarda-roupa para o próximo ano. Embora tenham aparecido diferentes versões nas passarelas, o tom vivo é o que se sobressai. Ele pode ser usado em trench coats de materiais leves, como os de Bach Mai, ou em conjuntos coordenados, como visto na Khaite. Looks monocromáticos são uma ótima pedida para quem busca sofisticação, algo que a Off-White mostrou bem.

Azul-marinho

O azul-marinho se consolidou como o "novo pretinho básico", presente em diversos looks das coleções de verão. A Alaïa, por exemplo, apresentou a cor em um casaco inspirado no norte-americano Charles James, de 1937. Há muitas opções para aderir a essa tonalidade: dos vestidos de chiffon da Ralph Lauren para a noite, à alfaiataria com shorts, destaque no desfile de Sergio Hudson.

Amarelo pastel

Favorito da última estação, o amarelo manteiga volta com força total e promete ser a nova cor neutra queridinha da moda. Com um tom acolhedor, ele pode ser usado da cabeça aos pés e já é aposta certeira para a próxima temporada.

Rosa suave

O rosa claro continua a reinar nas passarelas de Nova York. Proenza Schouler, por exemplo, apostou em um tom que pende para o lilás. Já outras marcas exploraram várias alternativas: desde os designs etéreos de Jason Wu e Khaite, passando pelas calças de alfaiataria de Sergio Hudson, até os tops com espartilho de Prabal Gurung.