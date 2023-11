5 peças para usar no trabalho

O verão nem chegou e a gente já tem certeza de que vai ser um super quente. Pensando nisso, separamos 5 tendências para você enfrentar o dia de trabalho com muito estilo e sem sofrer de calor e mantendo o equilíbrio entre moda e profissionalismo.

Colete de Alfaiataria

Tendência do inverno, mas que combina bastante com ao dias quentes. A dica é usar o colete apenas como blusa. Versátil, a peça traz um ar sofisticada para o ambiente corporativo.

Conjuntos

Uma boa opção são os conjuntinhos de camisa e bermuda, além de elegantes a peça traz mais leveza e ar de frescor à produção em dias de calor.

Muscle tee

Com uma abertura generosa nas cavas. Esse modelo de blusa é quase um sinônimo de conforto, com um estilo mais casual, é facilmente integrada ao ambiente profissional.

Vestido midi

O bom e velho vestido midi é sempre uma ótima opção. Com um comprimento que fica no meio do caminho entre o curto e o longo, o item pode ter diversos cortes e estilos, adaptando-se a várias preferências de moda.

Saia de cetim

Levinho, elegante e com brilho sutil, o cetim está presente em muitos outfits do verão. A saia com este tecido traz frescor e sensação de fluidez na composição, além de ser super delicada.