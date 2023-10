5 tendências de "Rebelde" que fizeram a sua cabeça nos anos 2000

Após 15 anos o sucesso dos anos 2000 “RBD” está de volta, desde o anúncio da turnê milhares de fãs começaram a reviver tudo que foi sucesso e fazia a cabeça das pessoas na época. O retorno é tão grandioso que até o seriado está de volta as telinhas do globoplay.

Entrando na contagem regressiva, para as apresentações aqui no Brasil, separamos 5 tendências para você reviver esse momento com tudo que tem direito.

1. Gravatinha vermelha

2. Estrela da Mia Colucci

3. Minissaia plissada

4. Cabelo vermelho e preto de Roberta Pardo

5. Motorola V3 Pink pendurado na bota de cano longo