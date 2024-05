6 estreias para curtir nos próximos dias

A semana está começando e para os apaixonados por cinema o que não falta é novidade nas telonas. Entre os títulos mais aguardados, estão Furiosa: Uma Saga Mad Max, estrelado por Anya Taylor-Joy, e The Shift - O Deslocamento, dirigido por Brock Hasley.

Já para quem gosta de cinema nacional, os títulos De Repente, Miss!, que conta com a presença de Fabiana Karla, e A Alegria É a Prova dos Nove, onde Ney Matogrosso brilha em um elenco repleto de talento, são a bola da vez.

Confira mais sobre os filmes abaixo:

Furiosa: Uma Saga Mad Max

Furiosa: Uma Saga Mad Max apresenta um mergulho fascinante na história de origem da icônica personagem Furiosa, protagonista de Mad Max: Estrada da Fúria (2015). No enredo, testemunhamos seu sequestro do pacífico Lugar Verde de Muitas Mães por uma horda de motoqueiros liderada pelo cruel senhor da guerra Dementus.

Morando com o Crush

Morando com o Crush é uma deliciosa comédia romântica dirigida por Hsu Chien Hsin, que acompanha as peripécias de Luana e Hugo, dois colegas de escola que guardam um amor secreto um pelo outro.

De Repente, Miss!

Em De Repente, Miss!, Mônica, uma publicitária que abandona uma carreira promissora em prol de cuidar de seus dois filhos, Luíza e Leo, enfrenta o dilema da meia-idade e da insatisfação pessoal.

A Alegria é a Prova dos Nove

Em A Alegria é a Prova dos Nove, dirigido por Helena Ignez, somos conduzidos pela fascinante jornada de Jarda Ícone (interpretada pela própria Ignez), uma multifacetada artista, sexóloga e roqueira, e Lírio Terron (vivido por Ney Matogrosso), um dedicado defensor dos direitos humanos, durante sua viagem transformadora a Marrocos nos anos 70.

Mundo Novo

No Leblon, o bairro mais branco do Rio de Janeiro, um casal inter-racial enfrenta um obstáculo inesperado ao solicitar que o irmão de um deles sirva como fiador para sua nova casa. O que inicialmente parecia uma simples formalidade logo se transforma em uma batalha burocrática e emocional, revelando as profundas divisões sociais e raciais enraizadas na sociedade.

The Shift - O Deslocamento

The Shift - O Deslocamento, dirigido por Brock Heasley, catapulta o espectador em uma jornada emocionante liderada por Kevin Garner. Após um misterioso encontro com o enigmático Benfeitor, Kevin é lançado em uma intricada teia de realidades alternativas.