7 cores de esmalte para apostar no Verão

Está na hora de colocar as unhas pra jogo e apostar em novas cores para deixar a estação mais quente do ano ainda mais alegre. De olhos nas semanas de moda mundo a fora, separamos as melhores cores para arrasar no verão. E ao que tudo indica o verão brasileiro vai ser vivo e extremamente coloridos. Aposte!

Verde água

Vermelho tomate

Azul céu

Rosa Barbie

Neon

Lavanda

Amarelo ovo

De tons vibrantes até os mais calmos, mas com personalidade, o que não falta são opções para arrasar nesse verão. Qual o seu preferido?