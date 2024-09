Anitta e Kenner: os detalhes da collab exclusiva

Anitta sempre teve uma forte conexão com a moda, levando o estilo urbano carioca para os quatro cantos do mundo. Agora, ela revela sua mais nova empreitada: uma collab com a Kenner que celebra sua trajetória. A artista esteve diretamente envolvida em todo o processo criativo, desde a escolha das cores até o design das sandálias, marcando mais um importante passo na moda.

Entre os destaques da coleção está o modelo "Rakka from Rio", que adota a tendência lançada pela cantora de usar biquínis à mostra com cintura baixa – uma estética que se tornou característica do seu estilo.

Girl From Rio

Inspirada pela estética urbana do Rio de Janeiro, a coleção reflete o lifestyle de Anitta, conhecida por ditar tendências. O modelo "Rakka from Rio" é um exemplo dessa influência, ao incorporar o visual do biquíni sob shorts de cintura baixa.

Com uma mistura de elementos futuristas e toques nostálgicos, a linha traz ainda modelos icônicos como o "Kyra" e o "NK6", todos com a assinatura da cantora.

A coleção já está disponível no e-commerce da marca e em lojas multimarcas de todo o Brasil.