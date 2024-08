As "BlackBerry nails" estão de volta

Não tão novas assim, as unhas BlackBerry são a tendência da vez. Apesar do sucesso de tons como vermelho ou das famosas “glazes donut”, o preto segue firme na moda e faz seu grande come back agora.

Mas o que são unhas BlackBerry

Essa tendência é na verdade uma homenagem às manicures que foram destaque nos anos 2000, quando toda e qualquer celebridade estava digitando em seu celular BlackBerry e enviando mensagens BBM para sua melhor amiga. A forma e a cor do celular eram notáveis, pois combinavam com as unhas curtas, arredondadas e pretas (ou quase pretas) usadas por todos, de Rihanna e Avril Lavigne a Kim Kardashian, Victoria Beckham, Lauren Conrad e Blake Lively. Preto puro, preto-avermelhado e preto-roxo são todas opções de unhas BlackBerry.

As unhas BlackBerry Podem ser sofisticadas, podem ser grunges, podem parecer “sociedade”, podem parecer alternativas, podem ser poderosas – mas também têm um toque de ousadia.