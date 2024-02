Beyoncé anuncia novo álbum em março

Foi durante o intervalo do Super Bowl que Beyoncé revelou a tão aguardada sequência do seu álbum Renaissance. Batizado de Act II, o novo álbum deve chegar no dia 29 de março, além da novidade a cantora na anunciou dois singles e um teaser do possível videoclipe de uma das faixas.

Continue Lendo...

Vale lembrar que o anúncio confirma a teoria feita pelos fãs da diva, as especulações começaram quando a cantora apareceu com um look country durante o Grammy Awards. E para a felicidade de todos, Beyoncé já liberou duas faixas do seu novo álbum, que deverá contar com 16 canções, das plataformas digitais. "16 CARRIAGES" está disponível no YouTube, enquanto "TEXAS HOLD'EM" pode ser encontrada no serviço de streaming Tidal.