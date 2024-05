BMW de veludo é assinada por Naomi Campbell

Durante a 77° edição do festival de Cannes, a gigante automobilística BMW se junto a super model, Naomi Campbell, para apresentar um novo carro totalmente inspirado no mundo da moda.

O modelo é feito com materiais nobres, tanto em termos de mecânica quanto de moda, o MX Mystic Allure é revestido por um tecido aveludado tanto em seu exterior, quanto interior, arrematado com lantejoulas foscas na tonalidade violeta ultramarina.

Um detalhe interessante é a parceria com Hans Zimmer, compositor de trilhas sonoras de filmes como “O Rei Leão” e “Duna”. O músico desenvolveu um sistema de som para a condução do veículo, onde, ao acelerar, é emitido um som exclusivo sincronizado com a experiência da pilotagem.