Um item chamou atenção na coleção de estreia de Seán McGirr à frente da marca de Alexander McQueen. O que chamou atenção é que as primeiras peças começaram a chegar nas lojas e e-commerces, com destaque para as controversas botas que imitam patas e carregam até ferraduras.

Além do desfile, elas deram as caras no MET Gala nos pés de Lana del Rey. Para quem se animou e quer dar um upgrade ao look cowboy-western-core vale dizer que os valores giram em torno de 2.990 e 3.390 dólares.