Christian Dior nas telas

O mundo da moda acaba de ganhar uma nova série, a tão esperada série que retrata a vida do icônico Christian Dior finalmente já está disponível, exclusivamente na Apple TV. Chamada “The New Look”, a série é ambientada durante a Segunda Guerra Mundial numa Paris ocupada pelos nazistas, e foca na carreira do designer, além de todos os dramas pessoais, inspirações e coleções tão icônicas. Além de Dior a série destaca Coco Chanel, cujo reinado na época foi colocado em risco graças ao destaque de Dior e sua marca.

Produzida por Jack Antonoff a série apresenta covers de canções do início do século 20, interpretadas por artistas renomados como Florence Welch (Florence and the Machine), Lana Del Rey, Matty Healy (The 1975), Bleachers, Nick Cave e Beabadoobee.

Já no figurino, a Dior abriu as portas da sua Dior Heritage para permitir que a figurinista da série Karen Muller Serreau reproduzisse fielmente uma seleção de itens de alta costura para duas ocasiões que foram remontadas: o desfile inaugural da Dior, na Avenue Montaigne, em 12 de fevereiro de 1947, e a exposição junto com uma palestra que Dior proferiu na Universidade Sorbonne em 1955 para 1.200 estudantes e convidados.

Quem aí vai assistir?