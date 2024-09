Cintos serão o acessório do verão

Durante as semanas de moda, as criações dos maiores designers do mundo são o foco principal da mídia especializada, dos convidados e dos entusiastas da moda. Contudo, os acessórios também têm ganhado grande destaque nas passarelas. Embora as bolsas costumem atrair a atenção nas redes sociais, o verão de 2025 trouxe um novo acessório em evidência: os cintos.

Deixando de ser apenas utilitários para ajustar calças ou shorts, os cintos já há algum tempo assumiram o papel de protagonistas no mundo fashion, principalmente em suas versões maxi e com influências punk, como os modelos usados por celebridades como Dua Lipa e Charli XCX.

Nas passarelas de Milão e Nova York, os cintos apareceram de várias formas criativas: posicionados na barriga, como visto na Prada (em um visual ousado que lembra um dos looks icônicos de Carrie Bradshaw em "Sex and the City"), com pontas alongadas e expostas, como em Jil Sander e Michael Kors, e até criando ilusões óticas, como proposto por Moschino e Prada. Além disso, os cintos também foram usados para adornar bolsas, especialmente nas coleções de Miuccia Prada e Raf Simons.