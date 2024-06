Concorra a R$ 50.000 em Prêmios com a Promoção Passe Nivea!

Nivea lança promoção que promete agitar 2024, oferecendo prêmios instantâneos, malas recheadas com produtos e um grande prêmio final de R$ 50.000,00. Descubra como participar e aumentar suas chances de ganhar.

Nivea, a renomada marca de cuidados com a pele, lançou uma promoção imperdível para 2024: a promoção Passe Nivea. Esta campanha promete premiar os consumidores com uma variedade de prêmios instantâneos, sorteios semanais de malas recheadas com produtos Nivea e um grande prêmio final de R$ 50.000,00. Veja abaixo como participar e aumentar suas chances de ganhar.

Como participar

Para participar da promoção Passe Nivea 2024, siga estes passos simples:

Compre Produtos Nivea: Adquira R$ 50,00 (cinquenta reais) em produtos Nivea participantes em um mesmo cupom fiscal. Importante: a compra deve ser realizada exclusivamente em estabelecimentos online (sites, aplicativos de compras ou delivery).

Cadastre o Cupom: Após a compra, acesse o site da promoção e preencha o formulário com os dados solicitados.

Saiba na Hora se Ganhou: Após o cadastro, você será informado imediatamente se ganhou algum prêmio instantâneo e passará a concorrer aos prêmios dos sorteios semanais e ao grande prêmio final. Boa sorte!

Produtos participantes

Todos os produtos Nivea estão participando da promoção. Confira as categorias que podem aumentar suas chances de ganhar!

Aumente suas chances na promoção

Além de ganhar um número da sorte a cada R$ 50,00 em compras de produtos Nivea no mesmo cupom, você pode aumentar suas chances de ganhar com números adicionais:

Compras com produtos de categorias diferentes: Concessão de 1 (um) número da sorte adicional.

Compras com produtos da categoria solar facial: Concessão de 2 (dois) números da sorte adicionais.

Compras com produtos da categoria luminous: Concessão de 3 (três) números da sorte adicionais.

Poste um Vídeo no Instagram: Mostre sua rotina de hidratação com a hashtag #promocaopassenivea para ganhar 10 números da sorte adicionais.

Poste uma Foto no Instagram: Use produtos Nivea e poste com a hashtag #promocaopassenivea para ganhar 10 números da sorte adicionais.

Prêmios

Prêmios instantâneos

Vale-Brinde I: 720 créditos na Carteira Digital PicPay, com valores entre R$ 100,00, R$ 500,00 e R$ 700,00 (sem direito a saque ou transferência).

Vale-Brinde II: 350 pelúcias em formato de floco de neve.

Sorteios semanais

Em cada um dos oito sorteios semanais, será sorteada 1 (uma) mala de viagem tamanho P, contendo 20 produtos Nivea.

Sorteio final

O grande prêmio final é um crédito na Carteira Digital PicPay no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem direito a saque ou transferência.

Quem pode participar?

Podem participar da promoção consumidores, pessoas físicas, com idade igual ou superior a 18 anos, residentes e domiciliados em território nacional.

Período de participação

A promoção Passe Nivea 2024 inicia às 8h do dia 10 de junho de 2024 e termina às 23h59 do dia 08 de agosto de 2024 (horário de Brasília).

Para mais informações e dúvidas, acesse o regulamento completo da promoção no site da promoção

Promoção Passe Nivea

Participe Agora