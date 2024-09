Conheça os novos lançamentos da Apple para 2025

Com a chegada de setembro, a Apple revelou suas novidades para 2025. Durante o evento, foram apresentados novos iPhones, fones de ouvido e Apple Watches.

iPhone 16

Continue Lendo...

Os grandes destaques do evento foram os novos iPhones. Tanto o iPhone 16 quanto o iPhone 16 Plus chegam com inovações, como um botão de ação e um botão lateral dedicado ao aplicativo de fotos, transformando o smartphone em uma ferramenta poderosa para fotografia. A câmera principal conta com 48 MP e a ultrawide com 12 MP, prometendo capturas de alta qualidade, com um novo design que organiza as lentes verticalmente em vez de diagonalmente.

Já os modelos iPhone 16 Pro e Pro Max trazem duas câmeras de 48 MP (principal e ultrawide) e uma lente telefoto de 12 MP para zoom à distância. Quem grava vídeos terá a capacidade de registrar em 4K a 120 frames por segundo, graças ao avançado chip A18 Pro.

Os preços dos novos iPhones começam em R$ 7.800 para o iPhone 16 (128 GB), R$ 9.500 para o iPhone 16 Plus (128 GB), R$ 10.500 para o iPhone 16 Pro (128 GB) e R$ 12.500 para o iPhone 16 Pro Max (256 GB).

Apple Watch

O Apple Watch Series 10 vem com uma tela 30% maior e 40% mais brilhante do que a versão anterior. Apesar de menor em tamanho, a bateria é ainda mais eficiente, atingindo 80% de carga em apenas 30 minutos. Entre as novas funcionalidades, o relógio agora mede a temperatura da água em que o usuário se encontra, seja na piscina ou no banho, e melhora o monitoramento do sono, identificando até mesmo possíveis casos de apneia.

Os preços começam em US$ 399 (aproximadamente R$ 2.229) para a versão com GPS e US$ 499 (cerca de R$ 2.789) para a versão com suporte a 5G, disponível em três cores: preto, rosé e dourado.

Fones de Ouvido

Para os amantes de música, os novos fones da Apple chegam com diversas novidades. Os AirPods Max, além de virem em novas cores como champanhe, salmão, lilás, cinza e preto fosco, agora possuem entrada USB-C, seguindo o novo padrão da Apple. Os AirPods 4 trazem um design mais compacto e cancelamento de ruído ativo. Algumas funções da versão Pro, como a detecção de conversa (que ajusta o volume automaticamente quando alguém fala com você), também foram incorporadas. A versão Pro ainda pode funcionar como aparelho auditivo, aguardando aprovação das autoridades reguladoras em alguns países.

Os preços são: AirPods 4 por US$ 129 (cerca de R$ 720), AirPods 4 com cancelamento de ruído ativo por US$ 179 (aproximadamente R$ 1.000) e AirPods Max por US$ 549 (cerca de R$ 3.000).

Apple Intelligence

Um dos maiores destaques foi o Apple Intelligence, a nova função de inteligência artificial da empresa. Anunciado em junho, ele permite gerar textos com ajuda do ChatGPT e oferece uma busca otimizada por meio de descrições feitas pelo usuário. Se quiser encontrar uma foto específica, basta descrever a imagem, e a IA fará a busca para você. Além disso, a Siri será integrada ao ChatGPT, trazendo mais autonomia à assistente virtual. Outras funcionalidades incluem a criação de emojis e a remoção de objetos ou pessoas indesejadas em imagens.

Os novos produtos já estão em pré-venda nas lojas da Apple e serão lançados até o final de setembro.