Futevôlei: esporte vira febre entre as celebridades

Você com certeza já ouviu falar de futevôlei né? Nascido e criado no Rio de Janeiro, o esporte vem crescendo e conquistando muitos fãs em diferentes cidades do país. Até as celebridades já se renderam a modalidade, basta um giro nas redes para perceber.

O esporte que é supercompleto, ficou famoso por exercitar o corpo todo, pernas, abdômen e ainda por cima treina o equilíbrio como poucas outras.

A influenciadora e atriz Jade Picon é uma das estrelas da modalidade, diariamente a musa compartilha seus treinos. "Às vezes, a gente cai na rotina e fecha os olhos para novas experiências, né? Feliz em ter feito minha primeira aula de futevôlei", comentou.

