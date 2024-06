Ganhe Viagens e Smart TVs com a Promoção Rexona 2024! Participe Já!

A Rexona acaba de lançar a Promoção Rexona torça com confiança 2024, uma oportunidade única para seus consumidores ganharem prêmios sensacionais. Com início em 01/06/2024, essa promoção promete tornar o seu ano ainda mais emocionante com prêmios que incluem kits de Smart TVs + cervejeiras elétricas e até uma viagem para conhecer o jogador Vini Junior na Europa. Confira abaixo como participar, os produtos participantes e todos os prêmios disponíveis.

Como participar da promoção

Continue Lendo...

Participar da Promoção Rexona torça com confiança 2024 é muito simples. Siga os passos abaixo e garanta sua chance de ganhar:

Compre: Adquira um desodorante ou antitranspirante da marca Rexona. A cada produto participante comprado, você receberá um número da sorte para concorrer aos prêmios.

Cadastre: Após a compra, cadastre seu cupom fiscal no site da promoção ou através do WhatsApp pelo número (11) 3506-1676.

Concorra: Após finalizar o cadastro, você receberá seu número da sorte e estará participando dos sorteios. Agora é só torcer!

Prêmios da promoção

A Promoção Rexona torça com confiança 2024 distribuirá um total de 47 prêmios incríveis. Veja a lista completa dos prêmios:

45 kits compostos por:

1 Smart TV LED 4K 70”

1 Cervejeira Elétrica

02 Pacotes de Viagem para a Europa, incluindo:

Passagens aéreas de classe Executiva para o ganhador e um acompanhante

5 diárias de hospedagem em hotel, com pelo menos uma refeição por dia

Convite para conhecer o jogador Vini Junior

Quem pode participar?

Podem participar da promoção todas as pessoas maiores de 18 anos, com CPF válido (não bloqueado), residentes e domiciliadas em todo o território nacional. Verifique se você atende a esses requisitos para garantir sua participação.

Período de participação

Fique atento às datas para garantir sua participação na Promoção Rexona:

Compras válidas: De 00:00 do dia 01/06/2024 até 23:59 do dia 15/07/2024 (horário oficial de Brasília).

Cadastro: De 00:00 do dia 01/06/2024 até 23:59 do dia 15/07/2024 (horário oficial de Brasília).

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, consulte o regulamento completo da promoção no site da Rexona. Lá, você encontrará todos os detalhes necessários para participar com segurança e confiança.

Não perca essa chance!

Não perca essa chance de ganhar prêmios incríveis com a Promoção Rexona 2024 Torça Com Confiança! Participe, cadastre-se e boa sorte! Visite o site da Promoção rexona torça Com Confiança 2024 e comece a participar hoje mesmo. Boa sorte e que venham os prêmios!

Promoção Rexona 2024

Participe Agora