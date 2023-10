Latex eyes: maquiagem é tendência dentro e fora das passarelas

Sombra esfumada já é um grande clássico da beleza e também um dos primeiros passos para quem aprende a se maquiar, mas nessa temporada o visual ganhou um update mais descomplicado e que dispensa precisão e acabamento impecável. Com o nome de latex eyes (ou olhos de látex, em tradução livre), a tendência aposta em efeito brilhante do material.

A versão apareceu poderosa no Verão 2024 de Roberto Cavalli, com sombra preta, delineador e muito gloss. Outras marcas também apostaram na estética vinílica para as belezas da estação, como Jason Wu e LaQuan Smith.

Continue Lendo...

Na passarela de gigantes como a Prada e de Prabal Gurung, a tendência apareceu um pouco mais ousada e em variantes coloridas. E que tal reproduzir aí na sua casa? Não tem segredo, a fórmula é parecida: sombra ou lápis da sua cor de preferência + camadas de gloss.