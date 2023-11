Lollapalooza anuncia atrações para 2024

O Lollapalooza 2024 vem aí, e nesta semana o festival divulgou seu tão aguardado line up. Marcado para acontecer entre os dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o festival vai trazer nomes como Blink-182, SZA, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit e Titãs.

Além disso, nomes como The Offspring, Thirty Seconds To Mars e Hozier também fazem parte desse super line up. É claro que não poderia faltar nomes brasileiros para representar nosso país, essa responsabilidade fica por conta de Gilberto Gil, Luísa Sonza, Manu Gavassi, Céu, TZ da Coronel, Marcelo D2, Xamã e mais.

O festival não divulgou os dias de cada apresentação e os ingressos estão disponíveis apenas para as três datas através do Ticket Master (os valores variam de R$ 1.442,50 a R$ 3.000).