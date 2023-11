McDonald's e Crocs se unem em coleção inspirada nos personagens da rede de fast food

A rede de fast food McDonald’s se uniu a Crocs em uma colaboração inédita e o melhor de tudo, nível global. A parceria traz uma linha exclusiva de calçados e acessórios inspirados em cada um dos clássicos personagens da rede.

Vale lembrara que a collab já representa um marco para ambas as companhias, somando o apelo icônico do McDonald’s com a popularidade crescente dos Crocs. O lançamento global da coleção acontece exatamente hoje e estará disponível tanto online como em lojas físicas.

Lançamento Global: A coleção estará disponível a partir de 14 de novembro em países selecionados, incluindo o Brasil.