MET Gala anuncia tema para 2024

O tão aguardado e aclamado evento de moda do mundo já tem um tema para a edição de 2024. No próximo ano o MET Gala acontecerá sob o tema "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” em tradução livre, "Belas Adormecidas: O Despertar da Moda". A notícia foi divulgada diretamente pelo Metropolitam Museum of Art, de Nova York, nesta quarta-feira. A exposição contará com cerca de 250 itens, alguns vistos raramente em público.

A exposição começa no dia 10 de maio e deve permanecer até o dia 2 de setembro de 2024. A exposição vai trazer mais de 400 anos de história da moda com criações de nomes como Christian Dior, Hubert de Givenchy e Elsa Schiaparelli, entre outros.

Continue Lendo...

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que é o Met Gala?

Organizado e presidido por Anna Wintour desde 1995, o MET Gala tornou-se uma celebração anual muito amada da moda. O MET Gala é um evento de caridade que arrecada fundos para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art. Tradicionalmente, é programado para marcar a abertura de sua exposição anual de moda. Ano após ano, o evento arrecada somas de oito dígitos.