Metalizado é a tendência para o look de Natal

Se você acredita que o metalizado é só para as divas da música, você está enganada. A estética é agora figurinha carimbada no dia a dia e serve para os looks festivos ou para inovar naquele look mais básico.

Apesar do vermelho ainda ser um coringa no Natal, o metalizado vem ganhando espaço e promete chamar atenção nas festas esse ano. Marcas como Patricia Viera e Artemisi mostraram que dá sim pra brincar com a tendência em diferentes tecidos, como couro, tops robustos impressos em 3D, além de saias e outros acessórios.

A nossa dica é apostar em vestidos justos, longos ou peças avulsas, como um top para trazer autenticidade, mas com elegância.