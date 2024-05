New Balance celebra Grey Days em maio

A New Balance celebra durante o mês de o Grey Days 2024, e para comemorar a icônica cor, a marca apostou em um curta-metragem especial e um novo pack de produtos exclusivos no dia 17 de maio.

Entre os produtos do pack, estão modelos clássicos como o 550, que estará disponível em três colorways em diferentes variações de cinza, o 574 com silhueta inspirada nos anos 80, o 1906R, recém lançado no Brasil, com toda a estética do retrô-running e também o 327 com uma reformulação geométrica da silhueta minimalista.

O pack Grey Days está à venda no e-commerce e nas lojas físicas da New Balance, com preços sugeridos entre R$ 649 e R$ 1.199,99.