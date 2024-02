New Balance lança 1906R no Brasil

A New Balance segue na expansão da sua linha de lifestyle aqui no país. Desta vez a marca traz de forma inédita, o modelo 1906R, é a primeira vez que o modelo é comercializado por aqui. O modelo segue a tendência retrô running, com uma estética dos anos 2000.

Projetado propositalmente para o lifestyle da sociedade moderna, onde o esporte e a vida diária estão conectados a todo tempo, o modelo pode ser encontrado exclusivamente pelo e-commerce da marca e loja no Conjunto Nacional em São Paulo, pelo preço sugerido de R$ 1.199,99.