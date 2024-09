O Rosewood São Paulo foi o único hotel brasileiro a figurar na prestigiada lista "The World's 50 Bes

Com 160 acomodações, entre quartos e suítes, e seis opções gastronômicas, o Rosewood São Paulo se destaca pela sua nova Penthouse Suite, inaugurada em julho deste ano. A luxuosa cobertura, que ocupa 1.115 metros quadrados distribuídos em três andares, oferece uma diária de impressionantes R$ 275 mil (US$ 50 mil).

Localizada no topo da Torre Mata Atlântica, um projeto assinado pelo aclamado arquiteto francês Jean Nouvel, vencedor do Prêmio Pritzker, a cobertura foi desenhada pelo renomado designer Philippe Starck. Com uma vista panorâmica do horizonte paulistano, a Penthouse Suite oferece uma experiência única.

Um dos destaques da cobertura é o jardim no último andar, que rodeia uma piscina de borda infinita, adornada com plantas nativas da Mata Atlântica. "A Penthouse é a personificação dos pilares que definem a identidade do Rosewood São Paulo, combinando serviço excepcional com design que homenageia o patrimônio e a personalidade da cidade", explica Edouard Grosmangin, diretor geral do hotel.

A suíte foi criada como um refúgio de luxo, priorizando a privacidade e o conforto dos hóspedes, com um ambiente que evoca a beleza natural do Brasil. Entre os elementos sofisticados da cobertura estão uma escada flutuante de mármore, acabamentos em madeira e um luxuoso banheiro em mármore, com uma banheira independente e vistas deslumbrantes de São Paulo.

Para enriquecer ainda mais o ambiente, a suíte exibe obras de renomados artistas como Tarsila do Amaral, Jean-Baptiste Debret, Oscar Niemeyer e Julio Bittencourt, entre outros. Os hóspedes também contam com um serviço de mordomo 24 horas, alimentação e bebidas inclusas, uma seleção exclusiva de vinhos e champanhes, além de acesso a um carro particular com motorista.

Além disso, os visitantes podem desfrutar do Asaya Spa by Guerlain, o conceito de bem-estar integrativo do hotel, que oferece tratamentos personalizados e uma equipe dedicada a antecipar todas as necessidades dos hóspedes. Para quem deseja experimentar essa experiência luxuosa, a reserva já está disponível, com diárias a partir de R$ 275 mil.