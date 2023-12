Pantone escolhe Peach Fuzz como cor do ano de 2024

Desde 1999 a Pantone mantem como tradição a escolha da cor que deve pautar o próximo ano. E para 2024 já temos o tom escolhido, a Peach Fuzz, um tom laranja esmaecido, que traz uma referência irônica da música homônima do Tyler, The Creator.

No anúncio a Pantone afirma que o tom é “um tom de pêssego suave, e que remete a uma bondade sincera. Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute, afirma: “Vemos um foco crescente na comunidade e nas pessoas em todo o mundo reestruturando a forma como querem viver e avaliando o que é importante – que é o conforto de estar perto daqueles que amamos. A cor é aquela cujo abraço caloroso e acolhedor transmite uma mensagem de compaixão e cuja sensibilidade acolhedora une as pessoas e enriquece a alma”.

Vale lembrar que a Pantone vinha escolhendo tons ligeiramente mais frios nos últimos anos, com exceção do Viva Magenta (2023), Very Peri (2022), Ultimate Gray & Illuminating (2021) e Classic Blue (2020).