Participe da promoção KitKat e concorra a viagens para o Rock In Rio 2024

A Promoção KitKat Seu Break No Rock In Rio 2024 está de volta para proporcionar uma experiência inesquecível aos seus participantes! Com uma série de prêmios incríveis, incluindo viagens no valor de R$40.000, pares de ingressos para o Rock In Rio 40 e prêmios instantâneos, esta é a oportunidade perfeita para curtir um dos maiores festivais de música do mundo.

Como Participar

Participar é muito simples e rápido. Veja como:

Compre produtos participantes: Entre os dias 04/06/2024 e 31/07/2024, adquira no mínimo 3 produtos KitKat participantes da promoção.

Cadastre-se no Site: Acesse o site oficial da promoção, preencha o formulário com seus dados pessoais (nome completo, CPF, data de nascimento, telefone com DDD e e-mail) e crie uma senha.

Cadastre seus Comprovantes: No site, registre os comprovantes fiscais das suas compras. Para cada 3 produtos KitKat participantes, você recebe 2 números da sorte: um para concorrer aos prêmios diários e outro para o prêmio final.

Ganhe na hora: Saiba imediatamente se você ganhou um dos prêmios instantâneos ao cadastrar seus comprovantes.

A promoção é aberta para pessoas físicas maiores de 16 anos, residentes no Brasil, e com CPF válido. Participantes menores de 18 anos devem ter supervisão e concordância de um representante legal. Cada participante pode cadastrar até 3 comprovantes fiscais por dia.

Prêmios sensacionais

Os prêmios disponíveis na Promoção KitKat Seu Break No Rock In Rio 2024 são:

58 Pares de Ingressos para o Rock In Rio 2024: Ingressos para a área de gramado, no valor unitário de R$1.590,00.

5 Viagens Inesquecíveis: Cada uma no valor de R$40.000, incluindo pares de ingressos para o festival.

58 Prêmios Instantâneos: Amplificadores Marshall Micro Amp Ms-2 Transistor para Guitarra, no valor unitário de R$633,00.

Os sorteios serão realizados pela Loteria Federal nas seguintes datas:

12/06/2024

19/06/2024

26/06/2024

03/07/2024

10/07/2024

17/07/2024

24/07/2024

31/07/2024

03/08/2024

Regras e condições

A promoção é válida em todo o território nacional. Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro, e a promotora não se responsabiliza por despesas pessoais durante a viagem. Os prêmios são pessoais e intransferíveis.

Aproveite essa oportunidade

Não perca a Promoção KitKat Seu Break no Rock In Rio 2024! Esta é a sua chance de ganhar ingressos para o Rock In Rio 40 e viver momentos inesquecíveis ao som dos maiores artistas do mundo. Cadastre-se, participe e fique na torcida para ser um dos grandes ganhadores desta incrível promoção. Boa sorte!

