Promoção Heineken te leva ao Rock in Rio 2024: participe e concorra a prêmios exclusivos!

Se você é fã de música e adora uma Heineken, a promoção "Heineken te Leva ao Rock in Rio 2024" é a oportunidade perfeita para você. Comemorando os 40 anos do Rock in Rio, a Heineken está oferecendo ingressos para o festival e prêmios semanais exclusivos. Descubra agora como participar e aumentar suas chances de ganhar!

Como participar da promoção Heineken te leva ao Rock in Rio 2024

Participar da promoção é fácil e rápido. Siga os passos abaixo para se inscrever e concorrer a prêmios incríveis:

Compre R$ 50,00 em Produtos Heineken Participantes:

Adquira R$ 50,00 em produtos Heineken participantes em uma única compra. Cada CPF pode cadastrar até 18 cupons fiscais durante o período da promoção.

Cadastre seu Cupom Fiscal:

Acesse o site da promoção e faça seu cadastro com os dados do seu cupom fiscal.

Receba seu Número da Sorte:

Após concluir o cadastro, você receberá seu número da sorte para participar dos sorteios. Agora é só torcer!

Se você já participou de promoções anteriores e tem seu CPF cadastrado na Heineken Brasil de 01/01/2020 a 09/06/2024.

Comprando produtos da linha Heineken 0.0.

Prêmios incríveis

Durante a promoção, serão realizados sorteios intermediários e um sorteio final com prêmios fantásticos:

Sorteios Intermediários:

3 vitrolas toca-discos portátil personalizadas Heineken

3 chopeiras Elétrica Heineken Beertender Krups com capacidade de 5 litros

Sorteio Final:

40 pacotes de viagem para o Rock in Rio 2024, com direito a um acompanhante

2 vitrolas toca-discos portátil personalizadas Heineken

1 chopeira Elétrica Heineken Beertender Krups com capacidade de 5 litros

Quem pode participar?

A promoção é aberta a pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes e domiciliadas no Brasil.

Período de participação

A promoção começa em 10 de junho de 2024, às 00h00, e se encerra em 11 de agosto de 2024, às 23h59.

Para mais informações e detalhes, acesse o regulamento completo no site da promoção. Não perca a chance de viver momentos inesquecíveis no maior festival de música do mundo com a Heineken. Boa sorte!

Participe da promoção "Heineken te Leva ao Rock in Rio 2024" e desfrute de uma experiência musical mágica. Compre seus produtos Heineken, cadastre seus cupons e concorra a prêmios incríveis. Não deixe essa oportunidade passar!

Botão Heineken Rock in Rio

Participe Agora