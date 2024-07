Raiz colorida: Tendência capilar inspirada por Billie Eilish

Você com certeza deve se lembrar que antigamente a moda era pintar somente as pontas do cabelo de alguma cor vibrante, mas isso mudou, impulsionada pela estrela Billie Eilish, a tendência que vem conquistando a garotada é pintar somente a raiz em tons bem diferentes.

A novidade é bem semelhante ao esfumado de raiz de loiro. O primeiro passo é aplicar a cor escolhida mais próximo da raiz, deixar agir e então aplicar a mesma mistura um pouco abaixo da mecha, com um tempo de pausa menor. Isso cria um efeito de transição entre a cor da raiz com o restante do cabelo.

Lembrando que é importante ficar de olho nas manutenções, pois à medida que o cabelo cresce, a cor natural irá aparecer.

E ai, você apostaria nessa tendência?