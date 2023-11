O Grupo RCN promoveu na noite da última quarta-feira (29), a segunda edição do RCN em Ação, fechando o clico de palestras, em 2023. O pesquisador e futurista Gui Rangel abordou sobre os impactos tecnológicos na sociedade e negociações, como a inteligência artificial. A palestra foi realizada no anfiteatro das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS, e contou com a presença de empresários e estudantes da instituição.

