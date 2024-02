Salto baixo é aposta quente do momento

Saltos gatinho ou kitten heels, os sapatos com salto baixo é com certeza a peça de deseja do momento. Segundo a plataforma de compras global Lyst, o modelo foi o tema mais buscado no último trimestre de 2023. Nas passarelas, marcas como Prada e Miu Miu já apostaram em seus próprios modelos.

Claro, você não pode correr com eles como tênis ou passear pela sala de estar como chinelos (a menos que você queira), mas eles são um sapato útil para o trabalho (e a noite) que não deve ser descartado graças a seu salto baixo.

E ai, você usaria?