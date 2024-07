Soho House chega em São Paulo

Acaba de chegar na capital paulista a primeira Soho House da América do Sul, o renomado clube reúne a elite criativa das artes, cinema, moda e música. A Soho House fica no complexo Cidade Matarazzo, região da avenida Paulista, o clube transformou o histórico hospital em um ícone arquitetônico que combina o modernismo brasileiro com influências da herança portuguesa.

Continue Lendo...

Buscando oferecer uma experiência exclusiva para membros e visitantes, a Soho House adota em todas as suas casas uma política que proíbe fotografias, criando um ambiente mais íntimo e desejado. No local, é possível degustar pratos elaborados pelo chef João Melo e drinks exclusivos. Além dos 32 quartos já disponíveis, o clube em breve contará com um pool bar, uma piscina no rooftop e uma academia.