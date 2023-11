SPFW: brilhos e metalizados são protagonistas

A 56° do SPFW está a todo vapor, mas a gente já adianta que não tem tendencia maior que o brilho nessa temporada. Marcas como Patricia Viera, Helô Rocha, Sal e Artemisi, se jogaram na tendência com ideias criativas que refletem uma luz para aqueles que assistem aos desfiles.

A estilista Patricia Viera, apostou no disco music para a passarela, peças metalizadas, vestidos, saias e conjuntos definiram o tom desta coleção. Quem também apostou na tendência foi a Helô Rocha, marcando seu para a semana de moda, a marca apresentou peças que têm a essência do Brasil. Brilhos pontilhados, tramas metalizadas e algumas tornozeleiras que remetiam aos balangandãs tradicionais do Nordeste fizeram parte da coleção.

Patricia Viera

Helô Rocha

Homenageando o artista Sérvulo Esmeraldo, a estreante Sal apostou em formas modulares características de Sérvulo em suas peças de praia, trazendo alguns destaques dourados circulares nas roupas de jacquard. Fechando com chave de ouro a Artemisi, trouxe para a passarela do evento muitos, mas muitos tons prateados e dourados mesclados com a performance das luzes.

Sau

Artemisi

E aí, ta esperando o que pra apostar no brilho?