Timothée Chalamet é estrela da nova campanha da Chanel

A tão aguardada campanha da fragrância masculina da Chanel ‘’Bleu de Chanel’’, finalmente está entre nós. Estrelada por Timothée Chalamet e com direção do lendário Martin Scorsese, o filme do perfume ‘‘Bleu De Chanel’’ foi gravado em Nova York e tem a participação da atriz Havana Rose Liu (Bottoms).

Continue Lendo...

Toda em preto e branco, na produção o ator vive uma realidade de superexposição e é apaixonado por sua ex-parceira de cena (Havana Rose Liu). Depois de levar foras no camarim, o ator se vê voltado às cenas que contracenou com Havana dentro de seu imaginário em um filme feito inteiramente em preto e branco com flashes de azul ao decorrer da história.