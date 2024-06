Umbro lança coleção com Slam Jam

A Umbro celebra em 2024, 100 anos de história e para comemorar a data a marca anunciou nos últimos dias uma colaboração com Giovanni Nordio, diretor criativo da meca milanesa do streetwear – a loja Slam Jam. Entre as novidades, destacam-se duas versões do anoraque mascarado, que já se tornou um item de desejo, e uma camisa mais conceitual – releitura de uma jersey – em malha de metal trançada que incorpora o duplo diamante da Umbro.

Nesta nova coleção, o foco está em um estilo mais utilitário, inspirado tanto no vestuário militar quanto em roupas de desempenho técnico, com destaque para uma camisa que remete ao período medieval, confeccionada em malha pesada com o logo da Umbro integrado ao design.