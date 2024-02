Se o que você procura é um novo tom para mudar o visual, o "vermelho cherry" tem tudo para se tornar a grande tendência capilar do ano. De Gkay, passando por Dua Lipa, até Meghan Thee Stalion o tom tem mostrado bastante força ultimamente.

Mas fica o alerta, qualquer transformação capilar que envolva química, inevitavelmente requer cuidados redobrados com os fios. A dica é apostar em shampoos e condicionadores com pigmento, além é claro de tonalizar no salão a cada 15 dias.

E ai, quem arrisca?