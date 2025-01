2025 promete mais oportunidades para feriados prolongados

Após um 2024 com poucos feriados prolongados, o ano de 2025 traz esperança para os trabalhadores que desejam aproveitar mais momentos de descanso. Com uma distribuição que favorece folgas próximas aos fins de semana, o calendário promete agradar quem pode antecipar ou prolongar as datas de descanso.

Depois do feriado de quarta-feira (1º), o próximo é o do Carnaval, que começa no dia 1º de março (sábado) e vai até o dia 4 (terça-feira), garantindo uma tradicional folga prolongada.

Abril será um mês com dois feriados relevantes. O Dia da Paixão de Cristo será comemorado em uma sexta-feira, 18 de abril, seguido pelo Dia de Tiradentes em 21 de abril (segunda-feira), formando um fim de semana prolongado perfeito para viagens curtas ou descanso em família.