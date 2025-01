Arauco abre 105 vagas de emprego para operação florestal em MS

A Arauco abriu processo seletivo para preencher 105 vagas de emprego em sua operação florestal no Mato Grosso do Sul. As oportunidades estão distribuídas entre as cidades de Água Clara, Cassilândia, Inocência e Paranaíba.

O processo seletivo será realizado com o apoio de agências de empregos, como o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e a Casa do Trabalhador, nos dias 21 e 23 de janeiro. As seleções ocorrerão em Paranaíba, Selvíria e Ilha Solteira.

Vagas Disponíveis

Líder Florestal: 5 vagas;

Auxiliar Florestal: 50 vagas;

Operador Florestal I: 50 vagas.

Benefícios oferecidos pela Arauco

Além das oportunidades de emprego, a Arauco oferece um pacote de benefícios atrativo para seus colaboradores. Entre os benefícios estão: Plano de saúde (Unimed) e odontológico; Vale-alimentação ou refeitório interno; Transporte fretado ou alojamento; Seguro de vida em grupo; Previdência privada; Acesso ao Gympass; Prêmios de produtividade e assiduidade (mensal e semestral); Cestas de Natal e brinquedos; Material escolar.

Como participar

Os interessados devem comparecer ao local da seleção na data e horário indicados, levando documentos pessoais (RG e CPF ou CNH, para vagas que exijam habilitação) e um currículo atualizado.

Datas e locais das seleções:

DATA E LOCAL DA SELEÇÃO: