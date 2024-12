Bar onde funcionava 'boca-de-fumo' é alvo da Força Tática

No dia 22 de dezembro de 2024, por volta das 18h50, uma equipe da Força Tática foi até um bar conhecido como “Bar Fecha Nunca”, localizado no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas – MS, devido a denúncias de tráfico de drogas. O local já havia sido alvo de ações policiais semelhantes.

Durante a abordagem, uma mulher foi vista saindo do estabelecimento e confessou ter comprado uma porção de cocaína por R$ 20,00. Ela indicou que adquiriu a droga de um homem presente no local. A equipe policial tentou entrar no estabelecimento, mas o suspeito correu para o banheiro, descartando drogas no vaso sanitário e acionando a descarga. Como o portão do bar estava trancado e o suspeito não colaborou, os policiais precisaram arrombar o cadeado para acessar o interior.