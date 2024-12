Casal é preso comercializando drogas no Novo Oeste

Policiais militares do 2º Batalhão de Três Lagoas realizaram a prisão de um casal por tráfico de drogas. A ação ocorreu durante patrulhamento da Força Tática, no bairro Novo Oeste, nas proximidades do residencial Ema. Um casal foi abordado em atitude suspeita e, durante a revista, os policiais encontraram com a mulher uma pequena quantidade de crack. Ela que afirmou ter adquirido em um bar denunciado anteriormente como ponto de tráfico.

Diante da situação flagrante, os policiais dirigiram-se até o estabelecimento mencionado. Ao perceber a chegada da viatura, um homem, de 31 anos, tentou fugir, mas foi detido pelos agentes. Durante a operação, a esposa dele, de 26 anos, também foi presa.