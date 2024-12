Colisão lateral deixa motociclista ferido na BR-262

Um homem de 30 anos ficou ferido em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma pick-up na noite desta segunda-feira (30), na rodovia BR-262 (anel viário) em Três Lagoas (MS), na saída para Campo Grande.

O motociclista, que conduzia uma Honda CB Twister no sentido São Paulo-Campo Grande, colidiu lateralmente com uma pick-up S10, com placas de Brasilândia (MS), que trafegava no sentido oposto, nas proximidades do bairro Nova Três Lagoas. Com o impacto, a motocicleta sofreu várias avarias, assim como o veículo utilitário, e o piloto foi arremessado ao solo. Ele sofreu uma fratura no fêmur esquerdo, além de escoriações pelo corpo.