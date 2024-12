Falta de respeito às leis de trânsito resulta em acidente

Na tarde desta terça-feira (17), por volta das 17h, um acidente envolvendo duas motocicletas deixou uma mulher ferida no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas. A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia com a Rua Dr. Bruno Phool, mobilizando equipes de socorro e autoridades locais.

Com o impacto, a mulher foi arremessada ao solo e sofreu lesões, relatando fortes dores em uma das pernas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento no local, encaminhando a vítima ao Hospital Auxiliadora com escoriações e suspeita de fratura no tornozelo esquerdo. Já o outro motociclista saiu ileso do acidente.

Agentes do Departamento de Trânsito (Deptran) controlaram o fluxo de veículos no local para garantir a segurança e auxiliar o trabalho das equipes de resgate. O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar registrou a ocorrência e iniciou a investigação das circunstâncias que levaram à colisão.