Força Tática apreende pé de maconha com 2,5 metros

Três Lagoas, MS – Na tarde deste sábado (15), a Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas apreendeu uma planta de maconha com aproximadamente 2,5 metros de altura em uma residência localizada na Rua Marcílio Dias, nº 1502, no bairro Nova Três Lagoas.

A ação ocorreu após denúncia anônima que indicava o cultivo da planta no local. Ao chegarem à residência, os policiais constataram que a planta era visível da calçada através das frestas do portão. As moradoras do imóvel admitiram ter conhecimento do cultivo e foram detidas, sendo encaminhadas ao Departamento de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) para as providências cabíveis. Foi necessário o uso de algemas durante a condução, e as detidas não apresentavam lesões corporais.

Tipificação criminal e penalização

No Brasil, o cultivo de plantas que podem ser utilizadas para a produção de drogas, como a maconha, é regulamentado pela Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. O artigo 28 dessa lei estabelece que semear, cultivar ou colher plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância para consumo pessoal não é punível com pena de prisão, mas sim com medidas educativas, como advertência, prestação de serviços à comunidade ou comparecimento a programa ou curso educativo. Entretanto, o artigo 33 tipifica como crime o cultivo com a finalidade de tráfico, prevendo penas de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de multa.