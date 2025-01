Força Tática flagra trio com drogas no Paranapungá

O suspeito, um menor de 17 anos, confessou estar em posse de drogas no momento da abordagem. Os outros dois indivíduos também foram revistados. Um deles, identificado como usuário, afirmou que estava no local para consumir crack. O terceiro envolvido, de 23 anos, admitiu ser o proprietário das substâncias e revelou que vendia a droga para sustentar seu próprio vício. Ele conduziu a equipe até uma área de terra próxima, onde desenterrou 17,7 gramas de uma substância análoga ao crack.

Na noite desta terça-feira (28), uma equipe da Força Tática realizou uma operação no bairro Jardim Paranapunga, em Três Lagoas (MS), após diversas denúncias sobre o consumo e comércio de drogas em uma residência abandonada. Durante a ação, os policiais visualizaram três indivíduos em frente ao local. Ao perceber a viatura, um dos suspeitos, vestindo camiseta preta, fugiu correndo e arremessou um objeto que não pôde ser localizado. Ele foi abordado alguns metros adiante, sendo encontrado em seu bolso R$ 212,00 em cédulas fracionadas.

O suspeito mais velho explicou que comercializava o entorpecente, conhecido como “óleo”, por valores entre R$ 5,00 e R$ 20,00 a porção. Além do envolvimento com o tráfico, ele também foi enquadrado pelo crime de corrupção de menor, já que admitiu ter parceria com o adolescente na atividade ilícita. Diante dos fatos, os policiais garantiram os direitos constitucionais dos envolvidos e os conduziram até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) para os devidos procedimentos.

A ação reforça a atuação da polícia no combate ao tráfico de drogas e à exploração de menores em atividades criminosas. As investigações devem continuar para identificar outros possíveis envolvidos no esquema de venda de entorpecentes na região.