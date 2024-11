Homicídio em Brasilândia: jovem de 19 anos é preso em flagrante por esfaquear homem de 47 anos

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Delegacia de Polícia de Brasilândia, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h06min, quando a vítima deu entrada no Hospital Doutor Júlio César Paulino Maia em estado gravíssimo. Apesar dos esforços médicos, Lindomar não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco depois. Ele sofreu cinco facadas, que atingiram áreas vitais, como a jugular, o maxilar e a região cervical.

Na noite do último sábado (23), um homicídio chocou a cidade de Brasilândia, no Mato Grosso do Sul. Lindomar dos Santos, de 47 anos, foi esfaqueado na residência onde estava, localizada na Rua Natanael Paulo da Silva, no bairro José Rodrigues da Silva. O autor do crime, identificado como Kayo Lucas de Oliveira, de 19 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Testemunhas, no entanto, apresentaram uma versão diferente. Daniel da Silva Santos, irmão da vítima, afirmou que Lindomar foi atacado pelas costas, sem chance de se defender. Ele socorreu o irmão em seu veículo particular e entregou a faca utilizada no crime à polícia.

Ainda segundo o boletim, a mãe de Kayo informou que ele é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O jovem foi localizado dentro da residência, chorando e sendo amparado por familiares. Ele foi preso sem resistência e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia, onde foi registrado o flagrante de homicídio doloso.

O local do crime foi periciado, e a faca, com aproximadamente 13 centímetros de lâmina e manchas de sangue aparentes, foi apreendida. As investigações seguem em andamento para esclarecer os detalhes do caso.