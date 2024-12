2° Batalhão da Polícia Militar busca reforçar efetivo e novas viaturas em Três Lagoas 

Um novo relatório divulgado pela Polícia Militar (PM) revelou uma redução significativa nos índices de criminalidade em Três Lagoas, comparando dados dos últimos dez anos. Segundo o comandante do 2º Batalhão da PM (2º BPM) de Três Lagoas, Major Ronaldo Moreira, o levantamento considerou crimes comuns e violentos que causam maior impacto na segurança da população, como furtos, roubos e homicídios dolosos.

Para combater a criminalidade, o 2º BPM implementou uma sessão específica para monitorar e tratar anormalidades na ordem pública. “Criamos uma sessão dentro de outras sessões do Batalhão onde podemos identificar anormalidades e trabalhar com estudos para identificar o problema raiz”, explicou o Major Moreira. Ele destacou que, em casos como furtos, as causas podem estar relacionadas a outros fatores, como o tráfico de drogas ou problemas de infraestrutura.