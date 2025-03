A Casa é Sua: especialista alerta sobre impactos na saúde bucal

A odontologia vai muito além da estética do sorriso. Em entrevista ao quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, desta terça-feira (11), a dentista Rafaela Sona, especialista em implantes dentários e diretora da clínica Oral Unic em Três Lagoas, destacou como a saúde bucal pode afetar todo o organismo e, em casos graves, levar a complicações sérias.

De acordo com a especialista, infecções dentárias podem evoluir para problemas sistêmicos, chegando até a internações hospitalares. “Há casos de pacientes que não identificam que a origem da infecção é um dente. Um jovem de 23 anos faleceu no ano passado por conta de uma infecção causada pelo dente do siso. A infecção se alastrou, afetando a respiração e levando à parada cardíaca”, relatou.

Outro ponto abordado foi a relação entre saúde bucal e nutrição. “Para uma boa alimentação, é essencial a correta mastigação. Pessoas com próteses mal ajustadas ou falta de dentes podem não triturar os alimentos corretamente, o que pode gerar problemas digestivos e até desnutrição”, explicou Rafaela.

A dentista também alertou sobre a conexão entre bactérias bucais e doenças em outras partes do corpo. “Uma infecção não tratada pode atingir a corrente sanguínea e afetar órgãos como pulmão e coração, podendo causar pneumonia e endocardite bacteriana”, disse. Além disso, ela destacou a importância do acompanhamento odontológico para diabéticos, pois inflamações na gengiva podem dificultar o controle da glicose no sangue.