Ademar Silva Junior pode assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas em 2025

O médico-veterinário Ademar Silva Junior, atualmente secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Grande, foi convidado pelo prefeito eleito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município a partir do próximo ano. Com uma vasta trajetória no setor público e privado, Ademar Silva tem experiência de sobra para encarar o desafio de impulsionar o desenvolvimento econômico de Três Lagoas.

Ademar Silva Júnior assumiu o cargo na Prefeitura de Campo Grande em abril deste ano, após ocupar posições de destaque, sendo diretor-presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). Próximo da senadora Tereza Cristina (PP), ele já colaborou com a parlamentar em várias frentes, inclusive, na equipe de transição quando ela assumiu o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil.

Além disso, a atuação incluiu cargos relevantes na área de desenvolvimento econômico e agronegócio. Ademar foi presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (Famasul), presidente da Anater e vice-presidente de Finanças da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Essa trajetória consolidada, com experiência na administração pública e no desenvolvimento sustentável, é um trunfo que pode ser decisivo para a nova gestão de Cassiano Maia.