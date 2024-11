Anvisa aprova atualização nas vacinas Spikevax e Comirnaty contra a Covid-19

Em nota, a Anvisa informou que a OMS realiza o monitoramento das variantes do vírus e recomenda as atualizações das vacinas quando necessário. A última recomendação foi publicada em abril deste ano, indicando a atualização para a cepa JN.1.

A atualização envolve a alteração da cepa utilizada na produção das vacinas, seguindo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). A Anvisa explicou que a atualização periódica das vacinas visa incluir as cepas recomendadas pela OMS, prática semelhante à já adotada com a vacina contra a gripe.

Atualmente, o Brasil tem três vacinas monovalentes aprovadas contra a covid-19, mas apenas a Spikevax e a Comirnaty solicitaram a atualização. A Anvisa priorizou a análise desses imunizantes por serem parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

As vacinas continuam indicadas para pessoas a partir de 6 meses de idade, com o esquema posológico variando conforme o tipo de vacina, a idade do paciente e o histórico de vacinação. Mais informações podem ser acessadas nas bulas das vacinas, disponíveis no Bulário Eletrônico da Anvisa.